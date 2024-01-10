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Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri 111 Şahıs ve 45 Aracı Denetledi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 111 şahıs ve 45 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Çalışmalar sonucunda 1 narkotik madde yakalaması ve 2 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekiplerince 111 şahıs ve 45 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 111 şahıs ve 45 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetiminin yapıldı. 1 narkotik madde yakalaması, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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