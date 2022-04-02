Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı Kütahya'da, kendini polis olarak tanıtıp kandırdığı yaşlı kadının 26 bin TL'sini ve 5 adet Cumhuriyet altınını alan şüpheli tutuklandı.

- Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da, kendini polis olarak tanıtıp kandırdığı yaşlı kadının 26 bin TL'sini ve 5 adet Cumhuriyet altınını alan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, K.G., isimli şüpheli, Okmeydanı Mahallesi'nde bir kadını dolandırdıktan sonra Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından suçüstü yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edilen K.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - 3. Sayfa

Türk Lirası, Cumhuriyet, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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