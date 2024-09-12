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Kütahya'da Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu: 22 Gözaltı

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Kütahya merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda birçok dijital materyal, banka kartları ve 120 bin TL ele geçirildi.

Kütahya merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bazı kişilerin yasa dışı bahis, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yaptığı şüphesiyle başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin kripto varlık ve banka hesapları incelenerek yaklaşık 1 milyar TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Hesap hareketleriyle bağlantılı olarak 21 farklı şehirdeki 42 şahsın beyanları alındı. Şüpheli şahısların yapılan SGK sorgulaması ile birlikte yapmış oldukları işler ve para transferleri hayatın olağan akışına aykırı değerlendirilerek, şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri geliri banka hesabından kripto varlık hesabına aktararak akladıkları tespit edildi. Kütahya merkezli Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara, Muğla'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 22 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok dijital materyal, başkalarına ait banka kartları, başkalarına ait bilgilerin olduğu not defteri ve 120 bin TL ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık 3-sayfa Güncel Banka

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