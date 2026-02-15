Haberler

Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyon 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi. Banka hesap hareketleri üzerinden yürütülen incelemelerde, söz konusu yapının yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Yapılan çalışmaların ardından Kütahya merkezli olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 otomobil, 1 motosiklet ve çok sayıda banka hesabına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden adli mercilere sevk edilen 9 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 6 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
