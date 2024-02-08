Kütahya'da yapılan operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca Ocak 2024 ayı içerisinde yapılan 26 operasyonda yakalanan 37 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Ocak 2024 ayı içerisinde uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 26 operasyonda yakalanan 37 şüpheliden 4'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan operasyonlar sonucu, 714 gram metamfetamin, 82 adet sentetik ecza,13 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 11 adet tarihi eser, 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 147 adet mühimmat ele geçirildi. - KÜTAHYA