Kütahya'da Yapılan Operasyonda Bonzai Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Kütahya'da jandarmanın yol kontrol ve araması esnasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada 120 gram kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan araçtaki 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kütahya İI Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez ilçesi Hacıazizler Mahallesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 120 gram kağıda emdirilmiş bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi.

Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sonucunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA