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Kütahya'da yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında 1.52 gram esrar ele geçirildi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 53 şahıs, 36 araç ile 3 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 1 şahıstan 1.52 gram esrar ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 53 şahıs, 36 araç ile 3 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapılrken, 1 şahıstan 1.52 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Zafertepe Mahallesi ve Pirler Mahallesinde 8 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 53 şahıs, 36 araç ile 3 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 şahıstan 1.52 gram esrar ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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