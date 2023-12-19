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Kütahya'da yapılan hırsızlık uygulamasında 165 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 126 şahıs ve 57 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 165 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 126 şahıs ve 57 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 165 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Servi Mahallesi, Alipaşa Mahallesi, Maltepe Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Meydan Mahallesi, Akkent Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Vefa Mahallesi, Eskişehir Çevre Yolu Eski Tekel Binasında 11 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 126 şahıs ve 57 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 şahıstan 165 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 4 şahsa Kabahatler Kanununun ilgili maddesi uyarınca idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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