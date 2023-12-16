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Kütahya'da yapılan hırsızlık uygulamasında 101 şahıs ve 67 araç kontrol edildi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 101 şahıs, 67 araç ve 24 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 1 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli idari işlemler gerçekleştirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 101 şahıs, 67 araç ve 24 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultanbağı Mahallesi, Bölücek Mahallesi, Cemalettin Mahallesi, Gaybi Efendi Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Vefa Mahallesi ve Dumlupınar Mahallelerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 101 şahıs, 67 araç ve 24 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.1 aranan şahıs yakalandı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 1 adet kesici alet ele geçirilen şahsa idari işlem uygulandı. Çevreye rahatsızlık veren 1 şahsa Kabahatler Kanununun ilgili maddesi uyarınca idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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