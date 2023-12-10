Kütahya'da Yapılan Çalışmalarda Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şahıstan 2 parça halinde toplam 9.41 gram bonzai ele geçirildi, 3 aranan şahıs yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şahıstan 2 parça halinde toplam 9.41 gram bonzai ele geçirildi, 3 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 76 şahıs ve 14 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 4 şahıstan 2 parça halinde toplamda 9.41 gram bonzai ele geçirildi, 3 aranan şahıs yakalandı, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA