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Kütahya'da yapılan Bölge Uygulamasında sentetik ecza hap ve bonzai ele geçirildi

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Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında 12 adet sentetik ecza hap ve 6.45 gram bonzai ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yapılan uygulamada, 174 şahıs ve 86 araç sorgulandı. 2 şahsa kesici alet bulundurmak suçundan idari işlem yapıldı.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında 12 adet sentetik ecza hap ve 6.45 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Balıklı Mahallesi, Maruf Mahallesi, Gaybi Efendi Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Meydan Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve Zafertepe Mahallesinde 13 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 174 şahıs 86 araç ve 13 ticari taksinin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 şahıs üzerinden 12 adet sentetik ecza hap, 1 şahıs üzerinden 6.45 gram bonzai ele geçirildi. Üzerlerinde kesici alet ele geçirilen 2 şahsa idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya Haberler

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