Kütahya'da yangın dehşeti (1)
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Kütahya'da 6 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.
Kütahya'da 6 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.
Kütahya'da 6 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında kısa sürede tüm apartmanı dumanlar sardı. Yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenenler oldu. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa