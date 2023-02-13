Kütahya'da yangın dehşeti (1) 3. Sayfa Haberleri Kütahya'da 6 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Kütahya'da 6 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Kütahya'da 6 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında kısa sürede tüm apartmanı dumanlar sardı. Yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenenler oldu. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kütahya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kütahya'da yangın dehşeti (1) - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.