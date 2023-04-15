Kütahya'da yakalanan 45 kişiden 23'ü tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yakalanan, haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl 15 gün ve 3 yıl arasında hapis cezası bulunan 45 kişiden 23'ü tutuklandı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada," 8 Nisan 2023-14 Nisan 2023 tarihleri aralığında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlarından 1 yıl 15 gün ve 3 yıl arasında hapis cezası bulunan 17 hükümlü ile Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi bulunan 19 şüpheli olmak üzere, toplamda 45 şahıs adli makamlara sevk edilmiş, 22'si serbest kalmış, 23'ü tutuklanarak ilimiz Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA