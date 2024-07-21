Kütahya'da Yabancı Plakalı Tırda Takograf Düzenekleri Ele Geçirildi

Kütahya'da trafik polisi ekipleri tarafından durdurulan yabancı plakalı tırda kumanda ile çalışan takograf düzeneği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kütahya- Eskişehir kara yolu PTS kontrol noktasında Ö.K.'nin kullandığı Sırbistan plakalı bir tırı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde takograf çıktısında hız, süre ve yol bilgisinin görünmemesi üzerine yapılan detaylı inceleme sonunda bir düzenekle takografa bağlı kumanda sistemi olduğu tespit edilmesi üzerine gerekli video kayıtları alınarak sürücüye, "Takograf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. - KÜTAHYA