Kütahya'da Vinç Devrildi, İki Kişi Yaralandı

Kütahya'da Vinç Devrildi, İki Kişi Yaralandı
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Kütahya'da 18 metre yüksekliğindeki bir vincin devrilmesi sonucu iki kişi hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kütahya'da yaklaşık 18 metre yüksekliğindeki vincin devrilmesi sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana gelen olayda, yaklaşık 18 metre yüksekliğindeki direğe bayrak asmak için çıkan O.K. ve vinç operatörü O.K. henüz belirlenemeyen bir nedenle vincin devrilmesi sonucu toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servisi ekipleri, O.K. ve O.K.'yi yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis olayla alakalı soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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