Kütahya'da yapılan aramada esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından ihbar üzerine 1'i kadın 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 27 paket halinde toplam 35,86 gram esrar ele geçirildi. Erkek şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saray Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğinde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından alınan ihbara istinaden Atatürk Bulvarındaki bir işyeri önünde görülen A.B.U.(21) ve Ş.İ.(21) isimli şüpheli şahısların üst aramalarında, satışa hazır 27 paket halinde toplam 35,86 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan işlemler sonrası gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.B.U. isimli erkek şahıs tutuklanırken, Ş.İ. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA