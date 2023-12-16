Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Uyuşturucuyla Yakalanan Aranan Şahıs Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya'da uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranıyor kaydı bulunan bir şahıs, Yaya Devriye Ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalandı. Şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranıyor kaydı bulunan şahıs Yaya Devriye Ekiplerince uyuşturucuyla yakalandı.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı Yaya Devriye Ekibi ve Ç.M.B yaya devriyesi tarafından Fuatpaşa Mahallesi oto sanayi içerisinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde, M.E. (32) isimli şahıstan 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şahsın yapılan GBT sorgusunda Kütahya 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranıyor olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Kütahya Haberler

Bakmadan Geçme

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 16 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Vapur seferleri iptal mi? 16 Aralık vapur seferleri iptal edildi mi? Hangi vapur hatları iptal edildi? Hafta içi maçlar oynanmayacak mı, Salı - Çarşamba Süper Lig iptal mi? Odun ateşinde ızgara lüfer tarifi! Mangalda ızgara lüfer nasıl yapılır (YAPIŞMADAN)? Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Troy ismi değişecek mi? Troy yeni ismi ne olacak? 16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (16 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 16 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti Ömer ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title