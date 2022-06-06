Kütahya'da bir kişinin üzerinde 128 adet sentetik ecza hap ele geçirildi - Haberler

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Kütahya'da bir kişinin üzerinde 128 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da bir kişinin üzerinde 128 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcısı bir şahsın üzerinde 128 adet uyuşturucu sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcısı bir şahsın üzerinde 128 adet uyuşturucu sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde kullanıcısı bir şahıs 128 adet sentetik ecza ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

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