Kütahya'da Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da çevreyolu üzerinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şehirlerarası uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda çevreyolu üzerinde durdurulan özel araç içerisindeki Esra K. (32 ) ve Sefa B. (38) isimli şahısların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 26,78 gram toz halde ecstasy, 40 adet ecstasy hap, 37 adet sentetik ecza ve 0,47 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA