Kütahya'da Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirilen Şoför Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan operasyonda, bir tırda uyuşturucu madde ve tabanca bulundu. Şoför tutuklandı.

Tavşanlı'da uyuşturucu satıcısı tır şoförü tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kullandığı tırda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilen şoför tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yaptıkları çalışma sonucu, A.A.isimli şüpheli şahıs tır ile Tavşanlı ilçe girişinde yakalandı. Araçta ve şüpheli şahıs üzerinde narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, 36.56 gram esrar, 2.38 gram bonzai, 0.44 gram metamfetamin, 7 adet lyrica, 15 adet extacy hap,1 adet tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.