Kütahya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya jandarma ekiplerinin bir apart otele düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İI Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Yoncalı Mahallesinde bulunan bir apart otele gerçekleştirilen operasyonda, 56 gram metamfetamin, 741 adet sentetik ecza, 2 adet av tüfeği ve 32 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen R.Ç., H.T. ve O.Ç. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA