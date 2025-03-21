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Kütahya'da Uyuşturucu ve Sahte Kimlikle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu ve Sahte Kimlikle Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Kütahya'da uygulama noktasında durdurulan araçta 20,76 gram kokain ele geçirilen G.Ç. isimli şahıs, başkasına ait kimlikle yakalanarak tutuklandı.

Kütahya'da uygulama noktasında aracında uyuşturucu ele geçirilen ve üzerinde başkasına ait kimlikle yakalanan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan araçta ki G.Ç., isimli şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 20,76 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsın görevlilere başkasına ait olan kimlik kartını ibraz ettiği belirlendi. Ayrıca şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etme" suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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