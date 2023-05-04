Kütahya'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Balıklı Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan A.Ç. isimli şahıstan 0.48 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek yasal işlemleri için Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın uyuşturucu maddesini E.A. isimli şahıstan aldığının tespit edilmesi üzerine, E.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde toplam 0,33 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ile 67 paket (kaçak) bandrolsüz sigara ele geçirildi. A.Ç. isimli şahıs işlemleri akabinde serbest bırakılırken, şüpheli E. A. isimli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yasal işlem yapılmasının ardından adli makamlara çıkartılacak. Ayrıca KOM Şube Müdürlüğünce şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi. - KÜTAHYA