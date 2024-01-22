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Kütahya'da Uyuşturucu Ticaretinden 4 Kişi Tutuklandı

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticaretinden 4 kişi tutuklandı. İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda bonzai, metamfetamin, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce son 1 hafta içerisinde il genelinde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticaretinden 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında il geneli narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 45 olayda yakalanan 59 şahıstan 4'ü tutuklandı. Suç unsuru olarak, 45,09 gram bonzai, 117,54 gram metamfetamin,17 gram esrar ve 37 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yılbaşından itibaren il genelinde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde tutuklu şahıs sayısı 12 oldu.

Haklarında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranmaları bulunan 3 şahsa gerekli işlemler yapıldı.

Narkorehber faaliyetleri çerçevesinde 5 eğitimde 149 katılımcıya ulaşıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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