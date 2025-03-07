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Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.D. isimli şahıs, emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı. Ekiplerin yaptığı operasyonda araç içinde 1 kilo 109 gram esrar ele geçirildi.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen araç ekiplerce önü kesilerek durduruldu. Araç ile araç içerisindeki Y.D. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada,1 kilo 109 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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