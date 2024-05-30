Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan firari 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan firari 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

25 Mayıs 2024 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Fuatpaşa Mahallesinde durdurulan E.T. isimli şahıstan 20*29 cm ölçülerinde, 2 bin 160 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirilmiş ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Dosya çerçevesinde firari olan H.T. ve İ.K. isimli şahıslardan İ.K. Asayiş Şube Ekiplerince 2.19 gram bonzai ile birlikte diğer firari H.T. ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalandı.

Şahıslardan İ.K. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, gözaltına alınan H.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Kütahya 3.Sayfa Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

 Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı

Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title