Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Yenidoğan Mahallesinde durdurulan E.A.'ün üzerinden, 2.56 gram bonzai ele geçirildi. Şahsın uyuşturucu maddeyi Y.S.'den temin ettiğinin tespit edilmesi üzerine şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 parça halinde toplamda 41,74 gram bonzai, 2 parça halinde toplamda 3.12 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ve payp aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA