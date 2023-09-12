Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlı, suçüstü yakalandı ve tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alınan zanlı, uyuşturucu satıcılığı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan aramada ise metamfetamin ele geçirildi.