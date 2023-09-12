Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlı, suçüstü yakalandı ve tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alınan zanlı, uyuşturucu satıcılığı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan aramada ise metamfetamin ele geçirildi.
Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve suçüstü yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgiler elde edilen M.Ö'yü takibe aldı. Ekipler zanlıyı, "torbacılık" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılığı yaparken suçüstü yakaladı.
Şüphelinin kaldığı apart dairede yapılan aramada 2,11 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA