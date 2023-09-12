Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlı suçüstü yakalandı. Zanlının kaldığı apart dairede yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve suçüstü gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgiler alınan M.Ö'yü takibe aldı.

Ekipler zanlıyı, "torbacılık" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılığı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin kaldığı apart dairede de arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.