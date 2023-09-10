Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 parça halinde toplamda 74.47 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubelerine bağlı ekiplerce uygulama noktasında durdurulan araç ile B. A, M.K ve N.A isimli kişilerin üzerinde yapılan aramada, 3 parça halinde toplamda 74.47 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA