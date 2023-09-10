Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 parça halinde toplamda 74.47 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.