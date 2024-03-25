Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edilen ve il dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde M. P.(33) isimli şahsın il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edildi. Bu arada şüphelinin sentetik ecza maddesi sattığı bir kullanıcı şahıs yakalandı. Şüpheli M. P.'nin il dışına kaçacağı bilgisi üzerine gece saatlerinde düzenlenen operasyon sonucu zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA