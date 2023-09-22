Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da yapılan bir uygulama sırasında şüpheli G.K'nin üstünde uyuşturucu madde bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise uyuşturucu ticareti yaptığına dair kanıtlar bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.