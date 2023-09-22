Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Kütahya'da yapılan bir uygulama sırasında şüpheli G.K'nin üstünde uyuşturucu madde bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise uyuşturucu ticareti yaptığına dair kanıtlar bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Kütahya'da üstünde uyuşturucu madde bulunduğu için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timi, Cedit Mahallesi'nde uygulama sırasında davranışlarından şüphelendikleri G.K'nin kimlik bilgilerini sorguladı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında 10 paket halinde satışa hazır yaklaşık 8 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlının evinde yapılan aramada ise uyuşturucu sattığı kişilerin isimlerinin yazılı olduğu bir not kağıdı bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.