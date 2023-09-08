Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgiler elde edilen M.O. isimli şahsa yönelik başlatılan projeli çalışma sonucu şahsın 3 ayrı kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Polis, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan payp, alüminyum folyo, 900 adet şeffaf kilitli poşet,1 adet av tüfeği ve 73 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA