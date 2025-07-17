Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan bir şahsı yakalayarak evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Şüpheli, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim Şube ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımını ve dolaşımını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs, planlı takip sonucunda yakalandı.

Şahsın ikametinde yapılan aramada, 1,78 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 1 adet Ecstasy hap, 4 parça halinde kağıda emdirilmiş, toplam 6696 içimlik Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 1,48 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 1 adet Sentetik Ecza maddesi, 0,16 gram Metamfetamin ve 1 adet Payp aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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