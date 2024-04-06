Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce E. A.(30) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile başlatılan projeli dosya çerçevesinde yapılan 3 farklı ara yakalamalarda, 4.57 gram bonzai ve 1,28 gram metamfetamin ele geçirildi. E. A. isimli şahsın kalabileceği adreslerde yapılan aramalarda şahıs yakalanamadı. Adreslerde yapılan aramalarda A.A. (21) ve H. Ş. (24) isimli şahısların bulunduğu ikametten H.Ş. isimli şahsa ait, 3,76 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. İkamette bulunan H. Ş. isimli şahsa uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, uyuşturucuyu E. A. isimli şahıstan satın aldığını beyan etmesinin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Yakalanarak gözaltına alınan firari E. A. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Kütahya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek? Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi! Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title