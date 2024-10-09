Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan arama sonucunda, 136 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan ikamet aramalarında ise 54 adet sentetik ecza ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çapraz sorgulamalarda E.G.(18) ile Y.Y.(19) isimli şahısların uyuşturucu maddeyi H.Ö.(22) isimli şahıstan temin ettikleri ve satışını yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA