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Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Tutuklandı
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Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan 3 kişi polis operasyonu ile tutuklandı. Yapılan aramalarda tada metamfetamin, sentetik ecza ve bonzai ele geçirildi.

Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacı tabir edilen İ.K, H.G ve A.Ç isimli şahıslar takibe alındı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 49,6 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza, 1.13 gram bonzai ve 2 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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