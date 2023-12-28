Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya'da yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda 23,58 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Balıklı Mahallesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahıstan 4 parça halinde toplamda 23,58 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kütahya Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title