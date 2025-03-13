Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen İ.A ve M.Ş isimli şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 0,89 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA