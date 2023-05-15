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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F. A, H. M. S, E. D ve M. Ö. isimli şahıslar hakkında farklı tarihlerde çalışma başlatıldı. Şüpheli şahısların 9 farklı olayda 16 kullanıcı şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Suç unsuru olarak, 1,3 gram metamfetamin, 5,22 gram bonzai ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli 5 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 0,65 gram esrar, 0,48 gram bonzai, 8 adet sentetik ecza ve 2 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan H. M. S ve M. Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F. A. ve E. D. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

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