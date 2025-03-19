İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ilk açıklama

ABD'den İmamoğlu sorusuna dikkat çeken yanıt
Gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirip İmamoğlu'nu es geçti

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, İmamoğlu'nu es geçti

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Oyuncuları Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Oyuncuları Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, yapılan operasyonla tutuklandı. Narkotik suçu kapsamında ele geçirilen uyuşturucular arasında 1.020 gram taş kokain bulunuyor.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler A.K ve K.K., takibe alınarak yakalandı. Yapılan kontrollerde şüpheli şahıslardan, bin 20 gram taş kokain, 3,54 gram bonzai ve 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title