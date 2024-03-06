Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce S. G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile başlatılan çalışma çerçevesinde 5 farklı şahsa madde sattığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu satılan, 2,62 gram bonzai ve 1.02 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan S.G. (30), A.Y. (26) ve İ.Y.(34) isimli şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 12 adet sentetik ecza ve 0,61 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerden İ.Y. çıkartıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.G. ile A.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA