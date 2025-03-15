Kütahya'da Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

Kütahya'ya uyuşturucu getireceğinden şüphelenilen ve yapılan kontrollerde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceğinden şüphelenilen O.Ç isimli şahıs ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde, 544 adet sentetik ecza ve 1.97 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA