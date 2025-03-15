Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı

Erdoğan'dan kritik atamalar! Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek

Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek

Kütahya'da Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da yapılan narkotik kontrollerinde uyuşturucu madde bulunduran O.Ç. tutuklandı. 544 adet sentetik ecza ve 1.97 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'ya uyuşturucu getireceğinden şüphelenilen ve yapılan kontrollerde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceğinden şüphelenilen O.Ç isimli şahıs ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde, 544 adet sentetik ecza ve 1.97 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
img

Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
img

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu

Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu
Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu

Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
Uzmanından 6 ilde evlenecek çiftlere 'test yaptırma' uyarısı

Bu 6 ilde evlenecek çiftler mutlaka test yaptırmalı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Okulda ısınırken aniden kıyafetleri tutuşan küçük kızın vücudunun yarısı yandı

Okulda ısınırken vücudunun yarısı yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.