Kütahya'da Uyuşturucu Satışı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotim ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında şüphenilen 2 şüphelinin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, 2 parça halinde toplam 93,32 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA