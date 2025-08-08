Kütahya'da Uyuşturucu Satışı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucu, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen 93,32 gram metamfetamin ile birlikte nakledilen şüpheliler cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotim ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında şüphenilen 2 şüphelinin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, 2 parça halinde toplam 93,32 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
