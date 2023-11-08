Kütahya'da Uyuşturucu Satıcısından Uyuşturucu Madde Alarak Başka Şahıslara Satan Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'da 4 gün önce uyuşturucu ticaretinden tutuklanan uyuşturucu satıcısından uyuşturucu madde alarak başka şahıslara sattığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Kütahya'da 4 gün önce uyuşturucu ticaretinden tutuklanan uyuşturucu satıcısından uyuşturucu madde alarak başka şahıslara sattığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti çerçevesinde yapılan işlemin ardından 4 Ekim 2023 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan T.G. isimli şahıstan uyuşturucu madde alıp diğer şahıslara sattığı tespit edilen F.A isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA