Kütahya'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sattığı tespit edilen ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan M.S. G. isimli şahısın üzerinden 0.27 gram bonzai ele geçirilmesi üzerine yapılan soruşturma neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyu sattığı tespit edilen M.E.G. isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında, satışa hazır 3 parça halinde toplam 4,2 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E.G, sevk edildiği makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA