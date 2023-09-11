Kütahya'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.