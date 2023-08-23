Kütahya'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Kütahya'da sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli M.G., polisin evine yapılan baskınla yakalandı. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

KÜTAHYA'da sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli M.G., polisin evine yaptığı baskınla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G.'nin sokakta uyuşturucu sattığını tespit etti. Bir süre izlenen şüphelinin evine baskın yapan ekipler, M.G.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada 28,31 gram metamfetamin, 2,58 gram bonzai, 3 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan M.G. emniyete götürüldü. M.G.'den uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında da 'uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.