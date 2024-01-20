Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Uyuşturucu Satıcılarına Tepki Gösteren Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya'da sosyal medyadan uyuşturucu satıcılarına tepki gösteren bir şahıs, 8 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 1 gram kokain ile yakalandı. Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da sosyal medyadan uyuşturucu satıcılarına tepki gösteren şahıs 8 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 1 gram kokain ile yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez Seyitömer beldesi girişinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 8 gram metamfetamin, 2 gram bonzai,1 gram kokain ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Sosyal medya paylaşımlarında uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdiği tespit edilen Ş.K. isimli şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title