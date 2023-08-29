Kütahya'da Uyuşturucu Partisi Düzenleyen 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kütahya'da bir apartman dairesinde düzenleneceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Kütahya'da uyuşturucu partisi düzenlenen eve yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu partisi düzenleneceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler ışıkları söndürerek bir süre polise direnerek kapıyı açmadı.
Kapının açılmasıyla apartman dairesine giren ekipler tuvalete atılmış bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatlarını ele geçirdi.
İncelemede, şüphelilerin operasyon esnasında uyuşturucu kullandıkları belirlendi.
Gözaltına alınan K.Y, M.İ.M, F.Y. ve T.U, emniyete götürüldü.