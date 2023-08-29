Kütahya'da Uyuşturucu Partisi Düzenleyen 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da bir apartman dairesinde düzenleneceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.