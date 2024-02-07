Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kütahya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin araç ve ikametlerinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik ortaklaşa yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen T.B.E. isimli şahıs ve madde sattığı 1 şahıstan uyuşturucu madde kullanıldığı belli olan 1 adet cam aparat ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda şüphelinin içinde bulunduğu araç durduruldu ve zor kullanılarak yakalanan T.B.E., K.K. ve C.Ç isimli şahısların üzerleri ile araç içerisinde yapılan aramalarda, 970 adet sentetik ecza, 8,32 gram esrar, 1,71 gram metamfetamin ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. Ayrıca ikametlerde yapılan aramalarda K.K.'nın ikametinden, 1,22 gram metamfetamin, 2,87 gram mavi renkli metamfetamin ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs görevi yaptırmamak için etkin direnme, T.B.E ise görevi yaptırmamak için etkin direnme ve uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya Narkotik Suçlar Tutuklama Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

7 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 7 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Şubat 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 7 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 7 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ZTK Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 7 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Galatasaray muhtemel rakipleri kim (ZTK Ziraat Türkiye Kupası)? 7 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 7 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 7 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Bilişim suçları nelerdir? Bilişim suçu işleyenler ne ceza alır? Bilişim suçu nedir? Bilişim suçları cezaları ne? Falda tavşan görmek nedir? Falda tavşan çıkması ne anlama gelir? Ağrı Dağı nerede? Ağrı Dağı hangi ilde, hangi ilçede bulunur? Ağrı Dağı nerededir? Büyük ve Küçük Ağrı dağı nerede? Haritadaki yeri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title