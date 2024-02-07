Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin araç ve ikametlerinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik ortaklaşa yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen T.B.E. isimli şahıs ve madde sattığı 1 şahıstan uyuşturucu madde kullanıldığı belli olan 1 adet cam aparat ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda şüphelinin içinde bulunduğu araç durduruldu ve zor kullanılarak yakalanan T.B.E., K.K. ve C.Ç isimli şahısların üzerleri ile araç içerisinde yapılan aramalarda, 970 adet sentetik ecza, 8,32 gram esrar, 1,71 gram metamfetamin ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. Ayrıca ikametlerde yapılan aramalarda K.K.'nın ikametinden, 1,22 gram metamfetamin, 2,87 gram mavi renkli metamfetamin ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs görevi yaptırmamak için etkin direnme, T.B.E ise görevi yaptırmamak için etkin direnme ve uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.